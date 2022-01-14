Украинский защитник Олег Данченко продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Заря подписала двух игроков Динамо

27-летний защитник подписал с "мужиками" соглашение сроком на 1,5 года с правом выкупа.

Напомним, Данченко – воспитанник запорожского Металлурга. Профессиональную карьеру начал в хмельницком Динамо. Далее последовали Черноморец, Шахтер и вояж в Россию (Анжи, Енисей, Рубин, Уфа).

В январе 2021 года за 1 млн евро перебрался в АЕК, где не смог себя зарекомендовать, сыграв всего 11 матчей в сезоне 2020/21. В текущем сезоне он только один раз попал в заявку первой команды, но не сыграл ни минуты и был переведен в дубль. Контракт Данченко с АЕКом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 1,2 млн евро.

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