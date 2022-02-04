Центральный защитник Валерий Дубко продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт "мужиков".

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20-летний футболист подписал с луганским клубом контракт до 31 декабря 2025 года.

Напомним, Дубко – воспитанник Ворсклы, за которую дебютировал в УПЛ 19 июня 2020 года в матче против СК Днепр-1. Последние полгода провел в аренде в Черноморце. За одесскую команду в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Успел Валерий дебютировать и за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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