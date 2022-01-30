Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко продолжит карьеру в Бордо, сообщает официальный сайт жирондинцев.

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24-летний футболист будет выступать за представителя Лиги 1 на правах аренды до конца сезона. Отмечается, что у Бордо будет первоочередное право выкупа украинца.

Напомним, Игнатенко – воспитанник запорожского Металлурга, за который дебютировал в 2014 году. С 2016-го – на контракте в Шахтере: за главную команду не сыграл ни одного матча, выступая в арендах (Мариуполь, Ференцварош и СК Днепр). В текущем сезоне провел за команду Игора Йовичевича 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, Бордо в турнирной таблице Лиги 1 после 22-х туров занимает семнадцатую строчку, имея в своем активе 20 очков.

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