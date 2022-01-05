Мариуполь подтвердил уход Спировски, который уже трудоустроился в Венгрии
Полузащитник сборной Македонии Стефан Спировски покинул Украину и успел найти клуб в Европе.
31-летний хавбек прекратил сотрудничество с Мариуполем, сообщает официальный сайт азовцев.
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Спировски переехал в Украину в сентябре 2021-го, но заиграть полноценно не сумел: всего 152 минуты в семи поединках и один забитый мяч. Впрочем, это не помешало ему перебраться в Венгрию.
Пресс-служба МТК объявила о подписании Стефана, но никаких деталей трансфера не раскрыла. Ранее (в течение 2017-2019 годов) полузащитник Северной Македонии выступал за Ференцварош.
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