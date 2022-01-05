31-летний хавбек прекратил сотрудничество с Мариуполем, сообщает официальный сайт азовцев .

Мариуполь назвал первых спарринг-партнеров на зимнем собрании

Спировски переехал в Украину в сентябре 2021-го, но заиграть полноценно не сумел: всего 152 минуты в семи поединках и один забитый мяч. Впрочем, это не помешало ему перебраться в Венгрию.

Пресс-служба МТК объявила о подписании Стефана, но никаких деталей трансфера не раскрыла. Ранее (в течение 2017-2019 годов) полузащитник Северной Македонии выступал за Ференцварош.