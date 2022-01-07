Полузащитник Десны Леван Арвеладзе покинул черниговский клуб, сообщает FootBoom.

Болбат близок к переходу в Черноморец, – СМИ

У 28-летнего хавбека завершился контракт с командой Александра Рябоконя и он получил статус свободного агента.

"Я отказался от предложения остаться в черниговской команде", – коротко резюмировал источнику свой уход Арвеладзе.

Напомним, Леван защищал цвета Десны с января 2020 года (а также с 2016 по 2018 гг.). В текущем сезоне провел за северян 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Тransfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Полузащитника очень хочет видеть в своем составе перволиговое Полесье Юрия Калитвинцева.

К слову, Десна переживает настоящую кадровую катастрофу: ранее клуб официально покинули форвард Филипп Будковский, полузащитники Андрей Тотовицкий и Владлен Юрченко. Владислав Калитвинцев готовится расторгнуть контракт, а Сергей Болбат вернулся в Шахтер после завершения аренды.

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