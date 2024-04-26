Один из аутсайдеров чемпионата Германии Майнц вынужден был изменить планы подготовки к матчу с Кельном.

Возле стадиона MEWA arena, на котором играет команда первой немецкой Бундеслиги Майнц, нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Боеприпас не разорвался и пролежал в земле почти 70 лет.

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Немецкие СМИ сообщают, что опасную находку обезвредят в пятницу, а клубу пришлось вносить изменения в график подготовки футболистов к воскресной игре против одного из конкурентов в борьбе за выживание Кельна. Предматчевая пресс-конференция главного тренера Майнца Бо Генриксона должна была состояться 26 апреля, однако ее провели накануне.

По информации городских властей Майнца, из-за найденной бомбы пришлось отсилить 4600 жителей домов, которые построены вблизи футбольной арены. В эвакуационную зону также попали университетский городок, технический колледж и студенческое общежитие.

Майнц 5 матчей не уступает, набрал в них 11 очков и поднялся на 15 место в турнирной таблице Бундеслиги. В зоне вылета находится Бохум, который, как и Майнц, имеет в активе 27 очков, Кельн (22) и Дармштадт – 17.

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