Полузащитник Александр Петрусенко прекратил выступления за Минай и перебрался в чемпионат Венгрии.

Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил, что Петрусенко, пройдя медосмотр, подписал контракт с венгерским Гонведом. Это второй полноценный трансфер в истории Миная.

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Александр Петрусенко выступал за украинский клуб в течение 2021 года, был капитаном и лучшим игроком Миная в первой половине нынешнего сезона, в котором провел 18 матчей без результативных действий.

Отметим, что Петрусенко получал футбольное образование в структуре Динамо, но пробиться в первую команду киевлян не смог. Новый клуб 23-летнего украинца – это середняк чемпионата Венгрии. После 17 туров Гонвед занимает восьмое место среди 12-ти команд.

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