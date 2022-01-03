Экс-динамовец присоединился к Ингульцу
Клуб из Петрово объявил о третьем зимнем трансфере. Новичком после Андрея Близниченко и Даниила Кучера стал Дмитрий Мандриченко.
24-летний атакующий хавбек будет выступать за Ингулец, сообщает пресс-служба петровцев. Детали контракта неизвестны.
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Мандриченко присоединился к команде Сергея Лавриненко на правах свободного агента из Сабуртало. В прошлом сезоне чемпионата Грузии Дмитрий забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач. Также помог команде выиграть Кубок, где дважды отличился и ассистировал.
Дмитрий Мандриченко успел поиграть за молодежные команды Шерифа, Динамо и Ворсклы, а на взрослом уровне, кроме Сабуртало, выступал за Сфинтул Георге и Спикул.
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