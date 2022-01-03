Клуб из Петрово объявил о третьем зимнем трансфере. Новичком после Андрея Близниченко и Даниила Кучера стал Дмитрий Мандриченко.

24-летний атакующий хавбек будет выступать за Ингулец, сообщает пресс-служба петровцев . Детали контракта неизвестны.

Ингулец усилился основным кипером Миная

Мандриченко присоединился к команде Сергея Лавриненко на правах свободного агента из Сабуртало. В прошлом сезоне чемпионата Грузии Дмитрий забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач. Также помог команде выиграть Кубок, где дважды отличился и ассистировал.

Дмитрий Мандриченко успел поиграть за молодежные команды Шерифа, Динамо и Ворсклы, а на взрослом уровне, кроме Сабуртало, выступал за Сфинтул Георге и Спикул.