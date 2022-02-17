Закарпатский коллектив во главе с Владимиром Шараном продолжает усиливаться в зимнюю паузу.

Игорь Дуць теперь будет одевать футболку Миная, информирует пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под контрактом, детали которого не разглашаются.

Минай усилился сразу тремя игроками, среди которых есть питомец Динамо

27-летний центральный защитник является воспитанником Шахтера, но за первую команду не играл. "Горняки" отдавали его в аренду в Мариуполь и Рух. В январе 2019 года Дуць стал полноценным игроком львовян и даже дослужился до статуса капитана. Последним местом его работы был казахский Окжетпес. Также Игоря вызывали в сборные Украины.

К слову, Минай завершил первую часть сезона УПЛ на предпоследней строчке, имея в своем активе 10 очков.