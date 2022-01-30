Венесуэлец только прошлым летом перебрался в Динамо, но провел за киевлян 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Одной из проблем Рамиреса были его командировки в сборную.

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Остаток нынешнего сезона 23-летний форвард проведет в испанской Сегунде. Динамо отдало Рамиреса в аренду хихонскому Спортингу, сообщает официальный сайт киевлян. Интересно, что за этот клуб выступают два украинца – Василий Кравец и Богдан Милованов.

Спортинг будет иметь право выкупить контракт футболиста, соглашение которого с Динамо рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Рамиреса в 1,5 млн евро.

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