Атлетико Паранаэнсе на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 33-летним хавбеком. Договор рассчитан до конца 2022-го, а новичок получил футболку с номером 10.

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Марлос находился в статусе свободного агента по завершении контракта с Шахтером. Ветеран мечтал попасть именно в Атлетико Паранаэнсе, за который давно болел. Ожидалось, что бразилец переедет в МЛС, но "красно-черные" все же сделали ему предложение. По неофициальной информации, зарплата Марлоса будет зависеть от производительности на поле.

Заметим, что полузащитник выступал в составах Коритибы, Сан-Паулу и Рентистас. С 2012 по 2021 год защищал цвета клубов УПЛ (Металлист и Шахтер), а также получил гражданство и вызов в сборную Украины.

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