Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі продовжить кар’єру в угорському Гонведі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"Навіщо Динамо різний мотлох?": Циганик – про потенційні трансфери киян і приклад Лобановського для Луческу

Клуби домовилися про оренду гравця до завершення сезону 2021/22.

Нагадаємо, Кадірі перейшов у Динамо у липні 2019 року з Аустрії. За основну команду провів 15 матчів і виступав в орендах (тульському Арсеналі та одеському Чорноморці). У поточному сезоні провів за "моряків" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, Гонвед після 20-ти турів йде у чемпіонаті Угорщини на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 23 очки.

Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті