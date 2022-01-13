Команда Остапа Маркевича продолжает перестройку во время зимней паузы.

Голкипер Олег Кудрик покинул Мариуполь, сообщает официальный сайт клуба. В ноябре были слухи о возможном конфликте между вратарем и наставником Остапом Маркевичем, после чего Олег выпал из заявки "приазовцев".

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Также руководство Мариуполя решило не продолжать сотрудничество с опытным Станиславом Микицеем. В нынешнем розыгрыше УПЛ 32-летний защитник провел 7 матчей.

После 18 туров украинского первенства Мариуполь остается на дне таблицы с 8 очками.

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