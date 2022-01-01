Колос во второй раз объявил о подписании Тотовицкого и Ореховского
Ковалевский клуб начал новый год с трансферных новостей.
Андрей Тотовицкий и Павел Ореховский стали игроками Колоса, сообщает официальный сайт ковалевского клуба.
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Оба игрока присоединились к команде Ярослава Вишняка в статусе свободных агентов. Остальные детали контрактов пока неизвестны.
Интересно, что Колос 30 декабря уже рапортовал о заключении соглашений с обоими игроками, однако впоследствии удалил новость о переходе со своего сайта. По одной из версий, стороны на тот момент не смогли договориться о финансовой стороне сотрудничества. Это касается перехода Тотовицкого.
Напомним, последним клубом Тотовицкого была Десна, за которую воспитанник Шахтера выступал с января 2020-го (47 поединков, 16 голов и 9 результативных передач). Ореховский недавно покинул Рух, в котором провел всего полгода. Колос для Павла не чужой – экс-хавбек Динамо носил футболку ковалевцев в течение двух прошлых сезонов (45 матчей, 9 мячей и 5 ассистов).
К слову, Колос на зимнюю паузу ушел на восьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 24 очка.
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