Болгарский полузащитник Борислав Цонев продолжит карьеру в Черноморце, сообщает официальный сайт одесского клуба.

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26-летний футболист присоединился к команде Романа Григорчука в статусе свободного агента. Сроки действия контракта неизвестны.

Напомним, атакующий полузащитник – воспитанник софийского Левски. Успел поиграть также в местном Берое и хорватском Запрешиче. В сентябре 2020-го вернулся в родной клуб, откуда и перебрался в Южную Пальмиру.

В текущем сезоне провел за Левски 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. В сентябре 2021 года дебютировал за национальную сборную Болгарии, за которую провел три матча. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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