Защитник Колоса Виталий Гавриш завершил карьеру футболиста, сообщает пресс-служба ковалёвцев.

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Теперь 35-летний ветеран займется тренерской работой – он уже вошел в штаб Ярослава Вишняка.

Напомним, Гавриш выступал за Колос с 2016 года и стал капитаном команды. При его непосредственном участии ковалёвцы стали победителями Первой лиги, вышли в УПЛ и дебютировали в еврокубках. Ранее защитник успел также поиграть за Говерлу, Зирку, запорожский Металлург, Александрию и алчевскую Сталь.

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