Минай оформил исторический трансфер – нападающий закарпатцев официально присоединился к лидеру чемпионата Азербайджана
Минай впервые в своей истории вышел на рынок международных трансферов.
Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Рустама Ахмедзаде в Карабах. По информации СМИ, контракт заключен на 4,5 лет.
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Ахмедзаде присоединился к Минаю летом 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 41 матч, в которых отметился 4 голами и одним ассистом. Трансфер 20-летнего нападающего стал историческим для закарпатцев – первый полноценный и первый зарубежный.
Карабах является действующим вице-чемпионом Азербайджана, а в текущем сезоне уверенно идет лидером.
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