Минай впервые в своей истории вышел на рынок международных трансферов.

Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Рустама Ахмедзаде в Карабах. По информации СМИ, контракт заключен на 4,5 лет.

Селезнев прокомментировал резонансный разговор с журналистом: "Я трансгендеров не бью"

Ахмедзаде присоединился к Минаю летом 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 41 матч, в которых отметился 4 голами и одним ассистом. Трансфер 20-летнего нападающего стал историческим для закарпатцев – первый полноценный и первый зарубежный.

Карабах является действующим вице-чемпионом Азербайджана, а в текущем сезоне уверенно идет лидером.

Сльози чемпіона: український тренер – про футбол у Камбоджі, режисерське минуле і "хлопця на мільйон" із Шахтаря