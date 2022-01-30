Черноморец решил отказаться от сотрудничества с 8 футболистами, сообщает пресс-служба клуба.

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Ненужными Роману Григорчуку оказались: Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири и Денис Кузык. Также моряки попрощались с вратарями Владиславом Кучеруком и Владимиром Крынским. Не поразил своей формой и голкипер юношеской сборной Боснии и Герцеговины Филипп Василь.

В понедельник, 31 января, Черноморец отправится на второй тренировочный сбор в Турцию. Уже там к одесситам присоединятся два новых легионера и один украинский вратарь, имя которого не разглашается.

Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на тринадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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