Полузащитник Вив Соломон-Отабор стал новичком Руха, сообщает официальный сайт клуба.

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26-летний англичанин присоединился к лагерю львовян на правах свободного агента. Последним клубом Вива был шотландский Сент-Джонстон, который англичанин покинул в начале года. Отабор является воспитанником Бирмингема, за который провел 40 матчей, также игрок выступал за Уиган, Портсмут и ЦСКА София.

В нынешнем сезоне Вив провел 7 матчей и отличился ассистом.

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