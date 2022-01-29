Рух усилился первым англичанином в истории клуба
19:14 - Читати українською
Львовский клуб активен во время зимнего трансферного окна.
Полузащитник Вив Соломон-Отабор стал новичком Руха, сообщает официальный сайт клуба.
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26-летний англичанин присоединился к лагерю львовян на правах свободного агента. Последним клубом Вива был шотландский Сент-Джонстон, который англичанин покинул в начале года. Отабор является воспитанником Бирмингема, за который провел 40 матчей, также игрок выступал за Уиган, Портсмут и ЦСКА София.
В нынешнем сезоне Вив провел 7 матчей и отличился ассистом.
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