"В статье Википедии есть его полное имя – Вандерсон Кавальканте Мело, с уточнением, что более известен он как Вандерсон Мараньян. Пресс-служба, конечно же, обратилась к нему за разъяснениями, но, пообщавшись с Руди и Дугласом, Вандерсон сразу предложил называть его просто Ваней.

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В Белек 27-летний бразильский "Ваня" прилетел из белорусского Витебска, где играл последние четыре года. А следующие два года Вандерсон проведет с Черноморцем", – говорится в публикации Telegram-канала одесского клуба.

Напомним, "моряки" пошли зимовать на 13-й строчке УПЛ. Во время перерыва Черноморец вернул Романа Григорчука, под которого проводит кадровую революцию.

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