Бразильский защитник Винисиус Тобиас прибыл в расположение Шахтера, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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17-летний защитник уже успел пройти медосмотр и отправится с командой на сборы в Турцию.

Напомним, Шахтер приобрел Тобиаса еще летом. По неофициальным данным, дончане отдали за Виннисиуса 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн перечислят в феврале 2022 года. Также предусмотрены дополнительные бонусы.

К слову, в 2021 году бразилец выступал за Интернасьонал U-20, за который провел 23 матча – 16 в чемпионате и 7 в Кубке (отличился 1 голом с пенальти).

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