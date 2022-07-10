Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 40 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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11:11. Історичний некомплект у Другій лізі. Готові грати на 19 клубів менше, ніж у минулому сезоні. Водночас є і 2 дебютанти.

10:10. "Футболісти Вереса 130 днів не тренувалися": Вірт поскаржився на критичний стан рівненської команди.

09:09. Шахтар оголосив про відставку Де Дзербі. Довго тягнулася тренерська сага в донецькій команді, але Йовічевіч уже близько, так?

08:08. Карпати Галич назвали справжню причину пропуску сезону. Керівництво клубу вирішило слідувати заповідям Бандери

10 липня

22:50. Півзахисник СК Дніпро-1 Феліпе Пірес продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії – через початок повномасштабної війни бразилець так і не зіграв за дніпрян жодного матчу.

21:45. Андрій Ярмоленко все ближчий до Динамо – хавбек збірної України провів переговори з Луческу.

20:40. Втрата головного тренера допоможе Металісту підзаробити. СК Дніпро-1 заплатить харків'янам за Олександра Кучера солідну суму.

19:50. Інгулець втратив усіх легіонерів, але планує запросити українців з досвідом гри за кордоном.

18:20. Ворсклі можуть дозволити проводити матчі на домашньому стадіоні. Рішення ухвалить військова адміністрація Полтави.

17:17. Легіонер Динамо попрощався з командою Луческу-молодшого. У Києві він також не затримається. Ще один гравець може безкоштовно покинути Динамо через сумнозвісне правило ФІФА.

16:16. Йовічевіч хотів перетягнути в Шахтар хавбека збірної України. "Гірників" відлякали великим цінником.

15:55. Волинь та ще 5 клубів пропустять наступний сезон Першої ліги, – Футбол NEWS.

15:15. Ордець нарешті змінив клуб. Зрадник України, чиє рідне місто вщент розбомбили росіяни, довго залишався вірним Москві, а тепер виступатиме у Бундеслізі.

14:14. Динамо відреагувало на смерть свого екс-гравця. Відомий захисник, який починав у компанії Шовковського, Ващука та Дмитруліна, загинув від рук російських вбивць, що іменують себе армією. Київський клуб пригадав ексклюзивне інтерв'ю, яке Сергій Баланчук дав "Футбол 24". "Досі не можу повірити, що його більше немає": Ващук оплакує втрату свого найближчого товариша з Динамо.

13:13. Повернення Ракицького та інших українців, єдиний легіонер – журналіст розкрив склад на перші збори Шахтаря під керівництвом нового тренера.

12:12. "Він у Бразилії та сюди приїжджати не хоче": Металіст 1925 втратив півкоманди після початку війни.

11:11. Динамо – Фенербахче: Ребров шокований зухвалими настроями перед стартом киян в Лізі чемпіонів. У нинішній важкий час українським футболістам буде непросто, вважає екс-наставник київського клубу.

10:10. Реал візьме гравця Шахтаря, який перебрався в Мадрид через напад Росії, на збори з командою Анчелотті.

08:08. "Приїжджаєш і бачиш, як Донецьк перетворюється на якесь село": екс-кіпер Шахтаря, який частенько бував у міста за роки окупації, відверто розповів про наслідки 8 років "руского міра".

9 липня

23:45. Толя Тимощук вкотре пробив дно. Зрадник України цинічно святкував здобуття надзвичайно "престижного" Суперкубка росії.

23:05. Зірковий ветеран Металіста перейшов у тренерський штаб – клуб оголосив про кадрові зміни.

22:40. Віктор Коваленко може сенсаційно повернутися в Шахтар – сумний вирок для українця в Італії.

22:00. Екс-гравець Динамо загинув на фронті у Донецькій області – клята війна забирає чергові життя українців.

21:20. Динамо Київ здолало Люцерн, але тривожить за 11 днів до Фенербахче – Бущан творив дива, старі герої атаки, сутичка на полі.

21:00. Верес підписав братів-близнюків з досвідом гри в УПЛ – чергові новачки рівненського клубу.

20:45. Арсенал знову цікавиться Олександром Зінченком. Лідер збірної України може стати другим гравцем Ман Сіті, який переїде на Емірейтс цього літа.

19:30. Олійник забив у першому ж матчі за Ворсклу, Рух розібрався з Яґеллонією: підсумки українсько-польських спарингів.

18:45. Динамо переглядає сина рекордсмена чемпіонатів світу. Він вже зіграв в одному з матчів.

17:25. "Найбільше постраждає Шахтар": Єзерський назвав очевидного фаворита наступного розіграшу УПЛ.

16:50. Олександр Ярославський зробив публічну заяву щодо майбутнього Металіста.

15:57. Ворскла оголосила про трансфер вже другого легіонера. Футболіст дістався полтавцям безкоштовно.

14:47. "Чекаємо на підтримку від Барселони, готуємо звернення до Айнтрахта": директор стадіону Десни – про реконструкцію арени.

13:18. "Пропозиція не відповідає амбіціям Динамо": Циганик – про інтерес до Циганкова та Шапаренка з боку топ-клубів.

12:06. Металіст міг не стартувати в сезоні 2022/23 – в Харкові не знайшлось людей, які були готові фінансувати клуб.

11:33. Шахтар судитиметься з ФІФА через правило, яке б'є по Україні – журналіст назвав вражаючу суму компенсації.

10:49. Йовічевіч має виплатити солідний штраф за достроковий розрив угоди з СК Дніпро-1.

10:15. "Витягнути Брентфорд у Лігу чемпіонів": Мудрик дав згоду на трансфер в АПЛ.

9:58. Динамо може влаштувати розпродаж своїх зірок – журналіст назвав головну умову для трансферів.

9:20. "Виграти Прем'єр-лігу нереально": Красніков озвучив можливі завдання з СК Дніпро-1.

8:45. "Динамо сильніше за Фенербахче": Вукоєвіч оцінив готовність киян до матчів Ліги чемпіонів.

8:10. СК Дніпро-1 з хет-триками Довбика і Лебедєва знищив словенський клуб, забивши супернику 14 голів.

8 липня

22:07. Зоря у матчі з трьома пенальті поступилась Легії – невдалий дебют ван Леувена від розгрому врятував кураж Мацапури

21:00. Металіст оголосив про підписання трьох іменитих новачків, а Василь Кобін став спортдиректором харків'ян. Поки не офіційно.

Балерина Національної опери України Олеся Воротнюк взяла до рук зброю і пішла захищати Батьківщину від російських окупантів.

19:30. Клуби визначили долю Суперкубка та Кубка України.

18:20. Віктор Скрипник підсилює команду перед єврокубками. Денис Олійник перейшов у Ворсклу.

16:33. Помічники Кучера та ще один гравець Металіста перебрались в СК Дніпро-1. Євген Красніков повідомив, що дніпряни під час нового сезону будуть жити на дві країни.

15:57. Вінгер Леха Георгій Цітаішвілі допоміг Динамо підзаробити на своєму переході в Польщу. Кияни уникли безкоштовного трансферу.

15:06. Ворскла підтвердила перехід першого новачка – він вже забив за команду Скрипника.

14:30. Колишній перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко виніс невтішний вердикт українському футболу через війну, яку розпочали росіяни.

13:55. Агробізнес та Карпати Галич оголосили, що пропустять наступний сезон.

12:33. "Це ж йо**ний сором": Алієв розніс депутата Тищенка за світлину у військовому екіпіруванні.

11:56. Кучер покинув Металіст та вже приєднався до СК Дніпро-1 з кількома новачками.

11:25. "Я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться": Стороженко – про ризики проведення УПЛ в умовах війни.

10:50. Ордець може перебратись з московського Динамо в Бундеслігу – він не покинув Росію з початком війни.

10:15. Легіонер Зорі пояснив, чому вирішив залишитись в Україні.

9:44. Шахтар готовий відпустити чергового футболіста за смішну суму.

9:00. "Переслідувачам Динамо і Шахтаря не вдасться повторити подвиг Таврії": Юрчишин прогнозує медалі українським грандам.

7 липня

23:45. Олександр Філіппов пофеєрив у кваліфікації Ліги конференцій – гол+пас українця зробили вагому заявку на прохід Риги.

21:10. Ісмаїлі готується покинути Шахтар і вже обрав для себе пріоритетний варіант.

20:20. Нові потенційні втрати нашого футболу через війну – один із лідерів Другої ліги може не зіграти в новому сезоні.

19:42. Футзальна збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2024. Нагадаємо, на останньому Євро "синьо-жовті" пробилися у топ-4.

19:10. Динамо продовжує роздавати гравців – вихованець киян втретє вирушив у Колос.

18:00. Євген Красніков озвучив ціль, заради якої разом з Кучером перейде з Металіста в СК Дніпро-1.

17:28. Віктор Скрипник дебютував у Ворсклі з поразки від команди чемпіона світу – відеоогляд матчу.

16:49. "Боявся, але їхав в Україну з усвідомленням того, що тут відбувається": хавбек європейської збірної повернувся в УПЛ.

16:12. Фіорентина узгодила трансфер гравця Шахтаря, підвищивши пропозицію.

15:30. Гвардіола передав українським військовим м’яч з автографами гравців Манчестер Сіті.

14:48. Шахтар може втратити чергового легіонера – бразильський захисник близький до переходу у Серію В.

14:00. "Ярославський про це знає": Красніков зізнався, за яких умов покине з Кучером Металіст заради СК Дніпро-1.

13:25. Клуб Другої ліги підписав 4 гравців з УПЛ – команду покинули 20 футболістів, головний лікар воює в гарячих точках.

12:48. Динамо розгромило резервний склад дворазового чемпіона Швейцарії – дублі Гармаша та Антюха вирішили долю спарингу.

11:49. Кривбас оголосив чергового новачка з досвідом виступів у Європі. Це восьме підсилення після приходу Вернидуба.

11:28. В УПЛ запевнили, що в уболівальників не виникне проблем з переглядом матчів вітчизняного чемпіонату. Є кілька претендентів на трансляцію матчів.

10:56. Динамо на порозі чергового пограбування – європейський клуб хоче безкоштовно забрати відомого легіонера.

9:42. Суперкубок України-2022 не буде розіграний. Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий пояснив рішення.

9:00. Колишній гравець Арсенала, Манчестер Сіті, Реала й Тоттенхема Еммануель Адебайор зробив скандальну заяву щодо терориста Владіміра Путіна.

6 липня

23:50. Один з лідерів Першої ліги може відмовитись від участі у новому сезоні.

22:55. Втеча легіонерів, ізоляція від цивілізації, історичне падіння в рейтингу УЄФА. Розповідаємо, як загниває футбол окупантів.

22:10. "Довелося взяти зброю в руки, коли ворог був біля Києва", – тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський розповів про свій досвід війни.

21:35. За інформацією авторитетного інсайдера, Роберто Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем.

21:00. Вихованець ФК Львів загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Світла пам'ять герою!

20:25. Динамо підтвердило товариський матч з Антверпеном перед стартом в Лізі чемпіонів, а також визначилося з датою спарингу проти Евертона.

19:40. "Нічого героїчного в моєму вчинку немає", – екс-капітан збірної України розповів про вступ до ТрО та як тренує дітей під час війни.