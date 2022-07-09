Станіслав та Владислав Шараї стали черговими новачками "народних", інформує пресслужба клубу. Контракти з обома укладені на один рік.

Верес презентував проекти форми на наступний сезон, віддавши шану ЗСУ

"Зідзвонилися з Юрієм Миколайовичем (Віртом – прим.), поговорили. Нам дуже сподобався варіант продовження кар'єри у Вересі. Одразу приїхали сюди", – заявив Владислав. Його брат додав: "У команді нас прийняли добре. Частину хлопців ми вже знали. Умови проживання тут чудові, умови для тренувань – теж. Готуємося до сезону".

Зауважимо, Станіслав перебрався у Рівне з Альянса, а Владислав – з Інгульця. Обом по 25 років, раніше вони виступали ще за Олімпік та Суми.

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