"Звичайно, ризикуємо, але розставимо пріоритети. Що важливіше: професія чи життя? Це питання життя та смерті. Щодо професіонального футболу в Україні, то він, на жаль, на межі загибелі. Якщо чемпіонат не проводитиметься хоча б один рік, то знадобиться чотири чи п'ять років. Мають підрости 15-17-річні хлопці, які закінчуватимуть футбольні академії вже у мирний час.

"Я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться": Стороженко – про ризики проведення УПЛ в умовах війни

Процес припливу легіонерів також не почнеться без мирних гарантій. З іншого боку, коли закінчилася Друга світова війна, то 1946 року в нас уже розігрувався чемпіонат", – розповів Стороженко в інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що чемпіонат України 2021/22 був призупинений через війну, яку розв'язали росіяни проти України. Базовою датою старту нового сезону Прем'єр-ліги є 20 серпня. Минула кампанія була достроково завершена через повномасштабне вторгнення Росії.

"Обстрілюють церкви московського патріархату. Ідіоти": Стороженко – про зруйнований Харків і смертну кару для рашистів