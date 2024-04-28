"Білий був перспективним і якісним футболістом. Усе те, що потрібно було футболісту на його позиції, він мав. У центрі поля, на флангах міг зіграти. Як людина – веселий, завжди компанійський.

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Можливо, на початку його потягнуло не в той бік. Молодість... Але з ним розмовляли і він усе розумів. Особливих питань до нього не було. Молодь того покоління через це пройшла. Коли його брали в Зорю, то я знав про нього, він до того був у Металурзі. Ми з ним поспілкувалися досить серйозно і він відповів: "Не переживайте, все це зміниться на краще". І після цього навіть не було до нього суттєвих питань.

Максим мені дуже подобався. Думаю, що він не був нижчим за рівнем тодішніх зірок – 100%. Тим паче, що в нього позиція така була – "десятка", "вісімка". Якщо ж узяти наш сучасний футбол, то він нічим не був гіршим за Судакова чи Мудрика – 100%. У нього деякі показники були набагато кращими, ніж у них: техніка на швидкості, виконання стандартів", – цитує Вернидуба Український футбол.

До слова, Білий грав у складі молодіжної збірної України на Євро-2011, забивши єдиний гол команди на тому турнірі у ворота Чехії (1:2). Поруч з ним виступали такі зірки, як Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко, Роман Зозуля та інші.

Нагадаємо, Максим помер 14 вересня 2013 року у рідному Новомосковську (Дніпропетровська області) внаслідок розвитку пухлини головного мозку. Йому було лише 24 роки.

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