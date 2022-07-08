"Навряд чи новий сезон стане найбільш непередбачуваним за часи незалежності України. Вітчизняні гранди – Динамо та Шахтар – не дозволять випередити себе якійсь, як то кажуть, третій силі.

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Тому, як на мене, переслідувачам наших лідерів не вдасться повторити спортивний подвиг сімферопольської Таврії, яка сенсаційно виграла золоті медалі у 1992 році. Втім, зараз ще важко щось прогнозувати, адже ще немає конкретики, де гратимуть наші представники в єврокубках, як учасники чемпіонату спрацюють на трансферному ринку.

Щодо того, наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв'язку із нинішньою ситуацією в країні... Важко дати вичерпну відповідь, оскільки, повторюся, учасники ще лише формують свої лави. Звичайно, якщо взяти до уваги, що багатьох легіонерів із відомих причин стане значно менше, то можна припустити, що рівень турніру дещо знизиться. Однак, сьогодні не це головне, дуже важливо просто реанімувати футбольне життя в Україні. А оскільки наша країна завжди була багата на футбольні таланти, то це стане чудовою підмогою для молодих гравців проявити себе. І саме нові імена можуть помітно підвищити інтерес до чемпіонату", – сказав Юрчишин у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, старт нового сезону запланований на 23 серпня.

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