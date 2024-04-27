Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розгнівався на тренера Юргена Клоппа у матчі 34-го туру АПЛ з Вест Хемом (2:2).

У кінці другого тайму єгипетський форвард та Дарвін Нуньєс готувалися вийти на поле. На ту мить на табло рахунок був нічийним 2:2.

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Коли Мохамед Салах стояв біля бічної лінії, зав'язалась словесна суперечка з наставником Ліверпуля Юргеном Клоппом, внаслідок якої єгиптянин активно жестикулював і висловлював невдоволення. Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати свого партнера по команді.

Джеймі Каррагер, екс-гравець мерсисайдців та збірної Англії, у своєму твіттері прокоментував епізод, написавши, що, ймовірно, Клоппу не сподобалося, як довго гравці готувалися до виходу на поле.

У підсумку зустріч між Вест Хемом та Ліверпулем так і закінчилася з рахунком 2:2. В останніх 5 матчах АПЛ "червоні" здобули лише одну перемогу. Наразі мерсисайдці посідають третю сходинку з 75 балами.

C'était très tendu entre Jürgen Klopp et Mohamed Salah après le but égalisateur de West Ham !



La fin d'une ère ? #WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/67wL08T7Cw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 27, 2024