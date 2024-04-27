Нападник Жирони Артем Довбик втратив шанс збільшити показники своєї результативності в Ла Лізі, де наразі є найкращим бомбардиром.

Українець розпочав у стартовому складі матч 33-го туру Ла Ліги Лас-Пальмас – Жирона. Старт зустрічі вийшов доволі дивним – команди не змогли реалізувати свої спроби з 11 метрів. У господарів схибив Сандро Рамірес, а у складі гостей – Артем Довбик. Щоправда, нашого земляка підстрахував одноклубник. Першим на добиванні був Давід Лопес, який відправив м'яч у сітку.

Жирона готова втричі побити трансферний рекорд Довбика заради гравця Барселони

Варто зауважити, що для Довбика це перший нереалізований пенальті після переходу в Жирону. Чотири попередні спроби були успішними. Попереднього разу Артем не зміг забити з 11 метрів у травні минулого року, коли ще був гравцем СК Дніпро-1.