"Із сумом та скорботою дізналися про те, що на фронті, захищаючи Україну від російської агресії, загинув вихованець Динамо, захисник Сергій Баланчук, який воював у рядах ЗСУ. Сергій виступав за наш клуб з 1992-го по 1999 роки.

Екс-гравець Динамо загинув на фронті у Донецькій області – він виховувався разом з Шовковським та Ващуком

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія Баланчука. Не забудемо цієї жертви та не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів.

Вічна пам’ять і слава усім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу та демократичні цінності", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Динамо.

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