Динамо відреагувало на смерть свого екс-гравця від рук росіян
Динамо разом зі всіма оплакує втрату Сергія Баланчука.
"Із сумом та скорботою дізналися про те, що на фронті, захищаючи Україну від російської агресії, загинув вихованець Динамо, захисник Сергій Баланчук, який воював у рядах ЗСУ. Сергій виступав за наш клуб з 1992-го по 1999 роки.
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Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія Баланчука. Не забудемо цієї жертви та не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів.
Вічна пам’ять і слава усім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу та демократичні цінності", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Динамо.
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