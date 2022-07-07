Збірна України оминула попередній раунд і стартуватиме відразу з основного. "Синьо-жовті" потрапили до групи 11, де їхніми суперниками стануть команди Косова та Нідерландів. Матчі основного раунду завершаться до 8 березня 2023 року.

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Формат кваліфікації передбачає, що 12 переможців груп і чотири найкращі володарі других місць вийдуть в елітний раунд. Інші вісім володарів других місць братимуть участь у плей-офф основного раунду, повідомляє прес-служба УАФ.

20 збірних сформують п’ять груп по чотири команди. Переможці квартетів вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть у плей-офф елітного раунду. Якщо європейська асоціація буде відібрана для проведення фінального турніру, лише два найкращі володарі других місць вийдуть у плей-офф елітного раунду.

Нагадаємо, на Євро-2022, який відбувся у лютому в Нідерландах, підопічні Олександра Косенка посіли четверту сходинку. Тоді в груповому турнірі Україна грала з Нідерландами, Сербією і Португалією. В 1/4 наші хлопці здолали Казахстан, у півфіналі програли росії, а в матчі за третє місце – Іспанії.

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