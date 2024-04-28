Арне Слот, який є головним претендентом на посаду наставника Ліверпуля після літнього відходу Юргена Клоппа, запрошував Маріно Пушіча у свій майбутній тренерський штаб, повідомляє Tribuna.

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Втім, наставник Шахтаря відмовив своєму екс-колезі. Слід додати, що Маріно Пушіч уже був помічником Арне Слота в АЗ Алкмаарі та Фейєнорді з 2019-го по 2023-й роки.

Нагадаємо, що Ліверпуль, за інформацією топ-інсайдерів, вже провів із Слотом перемовини – нідерландець погодився очолити клуб після відходу Юргена Клоппа, який станеться влітку. Під керівництвом Слота Фейєнорд здобув титул чемпіона Нідерландів у сезоні 2022/23, Кубок Нідерландів 2023/24, а також дійшов до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.

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