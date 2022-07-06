Колишній капітан збірної України Сергій Дірявка прокоментував, як проходить його життя після того, як росіяни напали на Україну та розповів про необхідність знань тактичної медицини.

"Як змінилось життя за 4 місяці війни? Воно проходить в очікуванні нашої перемоги. Мабуть, це все, що я можу сказати в ситуації, коли розумієш, що зовсім поруч знаходиться ворог. Маючи такого сусіда, рано чи пізно ми прийдемо до схеми Ізраїлю, де кожен громадянин країни повинен мати мінімальні навички військової підготовки. Наразі я, можна сказати, прохожу курс молодого бійця.

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Чи вступив до лав ЗСУ? Ні. Я уклав угоду з підрозділом територіальної оборони у своєму рідному Дніпрі та прийняв присягу. Хочу зауважити, що нічого героїчного в моєму вчинку немає. Просто є бажання навчитися тримати зброю в руках, отримати деякі знання в сфері тактичної медицини тощо. Наш інструктор розповідав, що кількість жертв після теракту в Краматорську була би на 40% меншою, якби люди вміли надавати першу медичну допомогу.

Яке місце зараз посідає футбол у моєму житті? Перефразовуючи вислів з відомого фільму, можу сказати одне: "Все минуще, а футбол вічний". Треную дітей. Дуже багато дітлахів повертаються до своїх домівок.

Крім того, не так давно я очолив Центр ліцензування АФ Дніпропетровської області. Вдячний за таку довіру з боку очільника нашої обласної асоціації Віктора Андрухіва. Мені дуже допоміг керівник Центру ліцензування УАФ Валерий Шамардін, якому мою кандидатуру рекомендував Микола Павлов", – поділився Дірявка у інтерв'ю Команда№1.

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