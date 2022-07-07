Команда Віктора Скрипника перебуває на зборах у Польщі. Спаринг проти Гурніка став першим матчем для фахівця на чолі полтавців. Поступилися з рахунком 1:2. Гол за Ворсклу забив потенційний новачок, ім'я якого не розкривають.

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Вже 9 липня підопічні Віктора Скрипника проведуть ще два товариських поєдинки (суперники поки не названі). Команда готується до старту в кваліфікації Ліги конференцій, де Ворскла зіграє проти шведського АІКа 21 та 27 липня. Обидва матчі відбудуться у Стокгольмі.

Додамо, що у складі Гурніка виступає легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лукаш Подольскі.

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