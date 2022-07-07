Бразильський фулбек Додо все ж знайшов собі клуб у європейському топ-чемпіонаті.

Фіорентина домовилася з Шахтарем про трансфер Додо, повідомляє Sky Sport. Флорентійцям довелося збільшити пропозицію: віцечемпіони України отримають 14 мільйонів євро відразу, а ще 3,5 млн можуть заробити у вигляді бонусів.

Шахтар не піддався на шантаж Фіорентини

У бразильця відкритий шлях в основу Фіорентини. Одріосола був основним правим захисником у минулому сезоні, але повертається з оренди в Реал. Додо покликаний його замінити.

Нагадаємо, що Шахтар придбав Додо з Курітіби у 2017-му за два мільйони. Контракт Додо з "гірниками" розрахований до 2025 року. У минулому скороченому сезоні він провів 26 матчів та оформив 4 асисти.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?