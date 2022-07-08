Металіст вчора провів спаринг з Антальяспором, а вже ввечері того ж дня наставник команди Олександр Кучер покинув розташування харківського клубу, приєднавшись до СК Дніпро-1 у Словенії, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Фахівець прибув не один – разом з ним з Металіста до СК Дніпро-1 приїхали Рибак, Порох, Картушов та Горбунов. Зазначається, що список гравців, які приєднаються до дніпрян, ще не остаточний.

Нагадаємо, дніпряни перебувають на порозі перебудови через неминучий перехід Ігора Йовічевіча у Шахтар. Нещодавно стало відомо, що віце-президент Металіста Євген Красніков та головний тренер харків'ян Олександр Кучер приєднаються до СК Дніпро-1.

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