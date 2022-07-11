Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. Разом із наставником клуб залишає його тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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До слова, італієць очолив Шахтар рік тому. Зумів вивести команду в групу Ліги чемпіонів та виграти Суперкубок України. Однак загалом Де Дзербі на чолі донеччан провів лише 30 поєдинків. Першу половину сезону команда завершила лідером УПЛ. Також італієць очолював "гірників" під час благодійного турне.

Очікується, що новим головним тренером Шахтаря стане Ігор Йовічевіч. Хорват уже покинув СК Дніпро-1, де працюватиме Олександр Кучер.

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