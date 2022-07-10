"Ви знаєте, що частина гравців від нас пішли. Це 11 футболістів. 10 та плюс Фабінью, який перебуває у нас на контракті, але через обставини він в Бразилії та сюди приїжджати не хоче. Я дуже ціную тих хлопців, які лишились з нами, які вирішили продовжити розпочату справу. Вони знають наші вимоги і це дуже важливо. Фактично, кістяк команди ми зберегли.

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Зараз велика група гравців перебуває на перегляді. Працюємо у дворазовому режимі. Вранці – це, як правило, тренажерна зала та бігова робота, а ввечері вже робота на футбольному полі. У такому режимі до 15-го липня, 16-го липня команда отримає вихідний. І потім розпочнеться другий етап підготовки, де вже будуть ігри. Інформацію про них ми озвучимо додатково", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, перед вимушеним завершенням сезону харків'яни йшли на десятій сходинці УПЛ.

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