"Він в Бразилії та сюди приїжджати не хоче": Металіст 1925 втратив півкоманди після початку війни
Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов розповів про скрутну кадрову ситуацію, але клуб не опускає рук.
"Ви знаєте, що частина гравців від нас пішли. Це 11 футболістів. 10 та плюс Фабінью, який перебуває у нас на контракті, але через обставини він в Бразилії та сюди приїжджати не хоче. Я дуже ціную тих хлопців, які лишились з нами, які вирішили продовжити розпочату справу. Вони знають наші вимоги і це дуже важливо. Фактично, кістяк команди ми зберегли.
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Зараз велика група гравців перебуває на перегляді. Працюємо у дворазовому режимі. Вранці – це, як правило, тренажерна зала та бігова робота, а ввечері вже робота на футбольному полі. У такому режимі до 15-го липня, 16-го липня команда отримає вихідний. І потім розпочнеться другий етап підготовки, де вже будуть ігри. Інформацію про них ми озвучимо додатково", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.
Нагадаємо, перед вимушеним завершенням сезону харків'яни йшли на десятій сходинці УПЛ.
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