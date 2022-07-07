Товариський матч

Сьйон-2 – Динамо – 1:6

Голи: Аймон, 38 – Гармаш, 1, 20, Дубінчак, 58, Ванат, 61 (пен.), Антюх, 80, 82

Сьйон – Динамо: матч останнього шансу, несподівана роль Гармаша, прикра травма і перша перемога на шляху до ЛЧ

Напередодні Динамо провело тренувальний матч проти резервного складу Сьйона, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

За згодою сторін, поєдинок був суто тренувальним, закритим для ЗМІ, фото- та відеозйомки. Кожна з команд вирішувала у цьому матчі свої завдання в рамках підготовки до нового сезону. Кияни володіли ігровою перевагою протягом усієї гри та перемогли з рахунком 6:1.

Стартовий склад Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо зіграло з головною командою Сьйона в рамках благодійного турне заради України "Match for Peace! Stop the War!". У цьому поєдинку перемогу святкували також кияни – єдиний гол забив Владислав Ванат.

Вже 20 липня Динамо зіграє з Фенербахче у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а 27 липня у Стамбулі відбудеться матч-відповідь.

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