Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Полтава може стати ще одним містом, де проходитимуть матчі УПЛ.

"Як мінімум, у нас може бути плюс один регіон. Це Полтава. Якщо Ворскла та її стадіон домовляться з обласною військовою адміністрацією, то Полтаву можуть теж додати до списку регіонів, де проводитиметься УПЛ.

Названо стадіони, на яких проходитимуть матчі УПЛ – чотири з них у Києві

Тобто військові й Міністерство оборони не проти включити цей зелений регіон, в якому плюс-мінус зараз безпечно грати на рівні з Києвом, Львовом та Ужгородом.

Єдине питання, чи потрібно це Ворсклі? Скрипник хоче легіонерів, а вони готові грати лише в прикордонній зоні. Команда вже обрала базуватися в Ужгороді. Думаю, вороття назад не буде", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

Нагадаємо, раніше повідомляли про 10 стадіонів, затверджених для проведення матчів УПЛ. Зокрема, п'ять на Київщині (НСК Олімпійський, Динамо ім. В. Лобановського, Оболонь-Арена, НТК ім. Баннікова та стадіон у Ковалівці), три у Львові (Арена Львів, Україна та Скіф) і два в Ужгороді (Минай-Арена та Авангард).

Росія напала на Україну: Ракицький та інші новачки в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Тимощук на дні, втеча зрадника (LIVE)