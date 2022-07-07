Черкащани у надскладних умовах намагаються зберегти склад і готуються до старту у новому сезоні. Спортивний директор одного з лідерів третього за силою дивізіону Євген Тарасенко розповів про ситуацію в команді.

"Війна застала ЛНЗ на зборах у Туреччині, тому команда вимушено поверталась до Польщі. У клубі залишилось менше 50% футболістів та адміністративного складу. Залишились також головний тренер Юрій Бакалов і його помічник Олександр Ковпак.

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З команди пішло близько 20 осіб. З різних причин: хтось не захотів повертатися в Україну через побоювання за себе і свою родину – ракети літають, а з кимось просто припинили співпрацю, тому що перед ЛНЗ у новому сезоні стоятимуть нові, вищі завдання – перемагати у кожному матчі. Також припинили співпрацю з двома тренерами: Віталій Шпанюк прийняв пропозицію з узбецького клубу, а Володимир Марчук залишився закордоном. На жаль, наш головний лікар Олександр Вербицький також поки що не в команді, тому що захищає Україну в складі ЗСУ в гарячих точках, але ми дуже його чекаємо і сподіваємось, що він якомога скоріше повернеться.

Ми вже підписали 5 нових футболістів, про яких ви найближчим часом дізнаєтесь. Четверо – із команд УПЛ. Ще є гравці на перегляді, але загалом кадрове питання дуже важке. Усі футболісти Другої та Першої ліги, які були на перших ролях, залишились закордоном після турецьких зборів. На ринку футболістів немає, в основному молодь", – цитує Тарасенка офіційний сайт ЛНЗ.

Нагадаємо, минулого сезону, який не було дограно через початок повномасштабної війни, ЛНЗ посів у турнірній таблиці групи А Першої ліги третю сходинку.

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