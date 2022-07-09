Колишній захисник Динамо Сергій Баланчук загинув у віці 47 років, повідомляє Динамоманія. Трагедія трапилася під містом Бахмут Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

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Баланчук народився у Києві і виховувався в одному класі з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим. На жаль, досягти успіху в рідній команді захиснику не вдалося – всього 4 матчі. Потім Сергій 3 роки відбігав за Маккабі Хайфа, з яким здобував "бронзу" чемпіонату та Кубок Ізраїлю. Повернення в Динамо знову виявилося невдалим, а головним клубом у кар'єрі оборонця стала Ворскла – 93 матчі та 3 голи.

Баланчук завершив школу із золотою медаллю, тому знайшов себе і поза футболом. У 2003 році Сергій повісив бутси на цвях, здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом.

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