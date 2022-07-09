Ворскла оголосила про трансфер вже другого легіонера
9 липня 15:57 - Читать на русском
Полтавський клуб продовжує підсилювати склад перед початком нового сезону.
Бразилець Феліпе став вже третім новачком Ворскли у літнє трансферне вікно, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зазначається, що його контракт розрахований на 2 роки. Як повідомляє Transfermakt, Феліпе перебрався до України безкоштовно.
Останнім його клубом був Греміо Новорізонтано, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. 26-річний оборонець встиг змінити цілу низку клубів на батьківщині.
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