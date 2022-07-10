"Зустріч Динамо з Фенербахче? Я стежу за стамбульцями. Не так багато, але достатньо. Бачив останню гру з Бешикташем. Вони зіграли внічию 1:1 удома.

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Не знаю, чому наші експерти мали якісь захоплення, що ми повинні проходити Фенербахче. Як на мене, це дуже сильна команда. Найсильніша з тих, які були в кошику. Плюс там тренер має дуже великий досвід. Вони добре контролюють м'яч, є інтенсивність. Фенербахче завжди може придбати якісних гравців під тренера. Буде дуже цікава гра. Шанси команд рівні. Якщо Динамо покаже весь свій потенціал, то, звичайно, шанси є. Але в умовах війни важко називати киян фаворитом будь-якого матчу Ліги чемпіонів", – резюмував Ребров у коментарі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче відбудеться 20 липня, а матч-відповідь – за тиждень.

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