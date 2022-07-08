"Коли клуб (Металіст 1925 – прим.) був ще у Першій лізі, я говорив про те, що задоволений, якщо команда буде в десятці найкращих в УПЛ. Тоді деякі обдаровані особистості образилися на мене настільки, що попросили на цю тему більше не висловлюватися. У підсумку команда завершила дебютний чемпіонат на десятому місці, тож з такими людьми мені спілкуватися нецікаво. А зараз я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться, буде дограний та проведений. Моя думка, що його й починати не варто.

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Маю на увазі безпеку учасників? Звісно. Ворог настільки цинічний і злісний, що обов'язково завдасть удару під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами та офіційними особами.

Варіант проведення УПЛ за кордоном? Це дуже складне питання. Звичайно, можна було попросити братні федерації Румунії, Польщі, Словаки чи Словенії організувати окрему лігу для нас, але про це, на жаль, ніхто не говорить. Щоб місцеві федерації обслуговували та підтримували турнір, у якому виступатимуть лише українські клуби. Цей варіант, як я сказав, не обговорюється. Грати в Україні – великий ризик та велика відповідальність. Мені важко зрозуміти той оптимізм, який із цього приводу випромінюють деякі функціонери.

Небезпека колосальна, де б не проводився матч. У Львові, в Ужгороді – не має жодного значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність.

Треба вийти і чесно сказати, що проведення чемпіонату в умовах, що склалися, неможливо. Коли весь світ відмовився від співпраці з РФ, а її спортсмени та клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, поза сумнівом, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізично", – поділився Стороженко у інтерв'ю Fanday.

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