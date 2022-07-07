Український захисник Євген Опанасенко продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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31-річний оборонець став уже восьмим новачком у команді Юрія Вернидуба. Умови та терміни контракту не повідомляються, однак Transfermarkt заявляє, що гравець приєднався до Кривбаса у статусі вільного агента і підписав угоду терміном на 1 рік. У новій команді Євген виступатиме під номером 39. Футбольні якості гравця добре відомі наставнику – свого часу вони разом працювали у Зорі.

Нагадаємо, Опанасенко – вихованець запорізького Металурга, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Встиг пограти за Чорноморець, Зорю, турецький Коньяспор та Ворсклу. Останнім його клубом був Інгулець, за який у сезоні-2021/22 він зіграв 13 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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