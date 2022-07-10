"Станом на зараз ми вирішили призупинити виступи у професійному футболі. Але не через брак коштів чи втрату бізнесу чи ще якісь інші тривіальні, але традиційні причини для України. Якраз у нашій ситуації фінансові проблеми не стоять на першому місці. Копати треба глибше.

Агробізнес та Карпати Галич оголосили, що пропустять наступний сезон

І щоб краще зрозуміти, наведу слова Степана Бандери: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний". Ми погоджуємося з нашим вічним провідником і вибираємо свободу. У тому плані, що віддаємо усе, що маємо, на потреби ЗСУ.

Відповідно до нашої з Олегом Смалійчуком твердої позиції, клуб виплачував зарплату гравцям навіть у час війни. Не секрет, що 90% українських клубів просто припинили будь-які виплати футболістам і таке тривало кілька місяців, а в деяких клубах триває і зараз. Ми ж платили до останнього дня. І сказали гравцям правду – справа не в тому, що клуб не має грошей. Справа в тому, що нам зараз не до футболу. Ми вибираємо "волю", а не "хліб". І коли війна закінчиться нашою перемогою, ми обов’язково повернемося до футболу і будемо його розвивати у вільній країні", – цитує Магаля офіційний сайт галицьких Карпат.

Росія напала на Україну: Ярмоленко готує повернення в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Перша ліга втрачає ще 6 клубів (LIVE)