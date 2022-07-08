Захисник Шахтаря Ісмаїлі може змінити клубну прописку вже цього літа.

Донецький клуб не готовий виконувати умови контракту з Ісмаїлі на чинних умовах та мають намір зменшити зарплату бразильця, повідомляє Sport.ua.

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Сам захисник схиляється до продовження кар'єри в Європі. Шахтар готовий продати Ісмаїлі за 2-3 млн євро, якщо отримає пропозицію найближчим часом. Велика ймовірність, що оборонець повернеться в Бразилію, однак це відбудеться на правах оренди завдяки правилу ФІФА.

Зазначимо, що контракт Ісмаїлі з Шахтарем розрахований до літа 2023 року. Бразилець виступав за "гірників" з лютого 2013 року, загалом зіграв у 228 поєдинках, записавши до свого активу 16 голів та 42 асисти.

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