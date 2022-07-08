"У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну наш клуб ухвалив рішення пропустити сезон 2022/23 у Першій лізі, призупинити членство в ПФЛ, залишаючись в статусі професіонального клубу та відновити участь у змаганнях ПФЛ в сезоні 2023/24. Як відомо, ПФЛ запропонувала опцію, що дозволяє в умовах воєнного часу відмовившись від участі в змаганнях ПФЛ, зберегти професіональний статус клубу та відновити участь у змаганнях в наступних сезонах.

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Цим, окрім ФК Агробізнес, вже скористались ряд клубів Першої ліги. Зараз наші орієнтири перелаштовані на захист України від загарбників, допомогу тим, хто відстоює нашу незалежність. Наше переконання, що кожен з українців у важкий для України час, залежно від вміння та можливостей, має знайти достойне місце в українському суспільстві, згуртуватись для спільного захисту своєї Батьківщини", – йдеться у заяві Агробізнеса на офіційному сайті. З повним текстом можна ознайомитись за посиланням.

Галицькі Карпати також вирішили відмовитись від участі у наступному розіграші Другої ліги: "Далеко не всі клуби зможуть продовжити виступи у професіональному футболі зі зрозумілих причин – в Україні триває війна. Керівництво ПФЛ ухвалило рішення про можливість річної "заморозки", тобто права будь-якого клубу, призупинити свою участь в чемпіонатах та повернутися до діяльності через рік. Одним з клубів, який такою опцією скористався, є галицькі Карпати".

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