Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі покинув "гірників", повідомляє офіційний сайт журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марціо.

Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після відходу з Шахтаря – італієць прийняв несподіване рішення

43-річний наставник розірвав з донеччанами контракт, який був чинний до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року, підписавши договір про співпрацю терміном на 2 роки. Під його керівництвом "гірники" виграли Суперкубок України та двічі кваліфікувалися до групового етапу Ліги чемпіонів. Минулий сезон, який було недограно через повномасштабної війни, Шахтар завершив на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Найімовірніше, новим наставником донеччан стане Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.

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