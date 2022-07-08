Півзахисники Дмитро Коркішко, Руслан Бабенко та Данило Книш стали гравцями Металіста, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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Перші двоє підписали з "жовто-синіми" контракт на рік, останній – на два. Всі гравці приєднались до нової команди у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 32-річний Коркішко – вихованець Динамо. Встиг пограти за київський Арсенал, білоруський Мінськ, Полтаву, Чорноморець, турецькі Гіресунспор та Хатайспор, СК Дніпро-1 та Чорноморець. Останнім його клубом був казахський Актобе.

29-річний Бабенко розпочинав у Дніпрі. В УПЛ дебютував у складі Сталі у 2017-му. Були у його кар'єрі Волинь, норвезький Буде-Глімт, Зоря, Чорноморець, польський Ракув, донецький Олімпік та Полісся.

26-річний Книш – також колишній динамівець, однак за головну команду киян так і не дебютував. Виступав за Сталь, Калуш та Минай.

Окрім того, Металіст досяг домовленості про річне продовження контрактів із захисниками Володимиром Шопіним та Віталієм Федорівим.

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