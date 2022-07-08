Металіст оголосив про підписання трьох іменитих новачків
Харківський клуб, попри всі чутки, продовжує роботу на трансферному ринку.
Півзахисники Дмитро Коркішко, Руслан Бабенко та Данило Книш стали гравцями Металіста, повідомляє офіційний сайт харків'ян.
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Перші двоє підписали з "жовто-синіми" контракт на рік, останній – на два. Всі гравці приєднались до нової команди у статусі вільних агентів.
Нагадаємо, 32-річний Коркішко – вихованець Динамо. Встиг пограти за київський Арсенал, білоруський Мінськ, Полтаву, Чорноморець, турецькі Гіресунспор та Хатайспор, СК Дніпро-1 та Чорноморець. Останнім його клубом був казахський Актобе.
29-річний Бабенко розпочинав у Дніпрі. В УПЛ дебютував у складі Сталі у 2017-му. Були у його кар'єрі Волинь, норвезький Буде-Глімт, Зоря, Чорноморець, польський Ракув, донецький Олімпік та Полісся.
26-річний Книш – також колишній динамівець, однак за головну команду киян так і не дебютував. Виступав за Сталь, Калуш та Минай.
Окрім того, Металіст досяг домовленості про річне продовження контрактів із захисниками Володимиром Шопіним та Віталієм Федорівим.
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